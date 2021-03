Kui juba Grammyd, siis ikka rekordid ja mahud

Auhindu on maailmas palju. Mida aeg edasi, seda rohkem tundub tekkivat igasuguseid auhindu. Kõik tahavad auhinda saada ja keegi ei taha ilma jääda. Ja keegi ei peagi ilma jääma. Üha enam kehtib auhindade jagamiste (või pigem sellele järgnevate reaktsioonide ja olekute) puhul ka klassiku öeldu (tegelikult küll lauldu): mindi ära laiali, keegi ei löönud lokku, tuleval aastal tullaks’ jälle kokku. Ehk siis – nad on olulised, aga samas ei ole ka.

Pühapäeval Los Angeleses 63. korda jagatud Grammy’sid peetakse muusikamaailmas «auhindade auhinnaks», nad ei ole nagu «su järjekordne auhind», aga nendega kaasneb kahjuks teatav nahksuse aura. Pop-, räpp-, või alternatiivmuusika zhanrites pole Grammyt kuigi cool saada, see viitaks justkui sellele, et tehakse igavat, akadeemiale sobivat muusikat. Kuuldavasti pidada Grammyd rohkem hindama just klassikalise muusika rahvas, kus asjatundjad ja asjatundlikkus on positiivsemalt määratletud. Eestis jälgitakse Grammysid suurema huviga mõistagi siis, kui mõnel eestlasel on rauad tules, tänavu ei olnud.