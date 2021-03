«Facebook on rikkunud Venemaa kodanike õigusi oma digitaalse seadusetusega,» lausus parlamendi alamkoja esimees Vjatšeslav Volodin eelmisel nädalal, ja lisas: «Instagram ja Twitter on ka varem sama teinud ja minu arvates ei ole see aktsepteeritav. See rikub meie seadusandlust ning me peame selle kordumist seaduste abil vältima.»