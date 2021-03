Valitsus plaanib neljapäeval lisaeelarve riigikokku saata

Valitsus sai pühapäeva ­hilisõhtul põhimõtteliselt valmis selle ­aasta ­lisaeelarve, mis loodetakse riigikogule üle anda sel neljapäeval. Lisaeelarve maht on vähemalt 600 miljonit eurot, põhiallikas on laenuraha. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles ERRile, et valitsuskabinet arutab lisaeelarve detaile veel ­teisipäeval ning kiidab selle loodetavasti heaks neljapäeva hommikul, nii et samal päeval saaks selle riigikogule üle anda. PM