Kallas tegi testi südamerahustuseks ning lähikondsete kaitseks. «Mul oli vaid väike palavik ning positiivne tulemus pole see, mida ootasin – tõestus, kui salakaval see viirus on ja kui valvel me kõik peame olema, et viiruse levikut tõkestada,» tõi ta välja sümptomid.