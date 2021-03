Tellijale

Uut laenukohustust juurde võtta plaanis pole. See tähendab, et saame hakkama eelmise valitsuse soetatud laenurahaga?

Põhimõtteliselt küll. Otsused ja load hankis eelmine valitsus. Toona sai otsustatud teatud varuga, sest me ei teadnud, milliseks kujunevad kulud. See aasta näitab, et õigesti sai planeeritud.

Reformierakond ütles opositsioonis, et eelmise valitsuse eelarvepoliitika oli lodev ja vastutustundetu. Aga nüüd näitab praktika, et ei olnud?

Need otsused olid tõepoolest suuresti õiged ja vajalikud. Olukord majanduses näitab, et põhimõtteliselt tehti õigeid otsuseid. Kindlasti ei saa täiesti uues olukorras eeldada, et kõik otsused lähevad sada protsenti õigesti. Eriti olukorras, kus otsuseid tuli langetada kiiresti ja teadmata ajalist perspektiivi.

Mille poolest erineb siis eelmise ja uue valitsuse eelarvepoliitiline käekiri?

Ma arvan, et selles kriisis ei olegi võimalik, et käekirjad väga erineks. Mured on ju samad. See on täiesti loogiline, et valitsused toetavad ettevõtteid, kes kriisi tõttu on kõige rohkem kannatanud. Samuti ka see, et valitsused panustavad tervishoiusektorisse.

Avalik sektor vähemalt esialgu kulusid kokku tõmbama ei hakka?