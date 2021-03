Covid-19 ära hoidev ninasprei ootab kliinilisi uuringuid

Tellijale

Eile hommikul teatas mitmeid Eesti ettevõtteid ja teadusasutusi ühendav konsortsium, et on andnud sisse USA patendi taotluse ninna ja kurku pihustatavatele SARS-CoV2 antikehadele tootenimega SARS-CoV2 BioBlock.

«Piloottoode, millega nüüd kliinilistesse uuringutesse minna, on meil tõesti olemas. Selge on see, et teda on vaja manustada suu ja nina limaskestadele, mille kaudu see viirus meie organismi siseneb. Kui sinna antikehadest tõke ette panna, siis saaksime efekti, et ta ei saa enam inimeses haigust tekitada,» ütles ASi Icosagen juhataja akadeemik Mart Ustav Postimehele.

Tegemist pole ravimi ega vaktsiiniga

Praeguseks on ära tehtud uue toote kvaliteedikontroll ning katsed on ka näidanud, et hüperimmuniseeritud lehmade ternespiimast (vt lisalugu) eraldatud antikehad on vähemalt katsemudelis efektiivsed nii algse, kevadel Eestiski levinud Wuhani tüve kui ka uuemate Briti, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Brasiilia tüvede vastu, rõhutas Ustav.

Kliinilised katsed peaksid aga näitama, millises kontsentratsioonis seda pihustada tuleb, kui kaua preparaat ninaneelus püsib ning kas seda peaks kasutama nelja, kuue või kaheksa tunni järel.

«See kõik vajab väljaselgitamist, ega me selgeltnägijad ole,» tõdes Ustav ja rõhutas, et tegu ei ole ei ravimi ega vaktsiiniga, vaid ennetava abinõuga, millega oleks võimalik avalikus ruumis olles nakatumist ära hoida. Ka haiguse läbi põdenud inimeste antikehadel põhinev koroonaravim, millega Icosagen läinud aastal rohkelt tähelepanu pälvis ja mille väljatöötamiseks riigilt miljoneid eurosid küsiti, on Icosagenis jätkuvalt töös, kuid aerosooliga seotud patendid sellesse ei puutu.