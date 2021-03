Sellise visioonipildi abil tutvustas praegu Tartus võimul olev Reformierakond südalinna kultuurikeskuse ideed 2017. aasta valimiskampaanias. Kui see hoone kunagi kerkima peaks, saaks see suure tõenäosusega olema väljanägemise poolest teistsugune, sest arhitektuurikonkurss on veel korraldamata. FOTO: Reformierakonna kampaaniapilt