Kuivõrd väljaheitesse ilmub koroonaviirus päevi enne seda, kui inimene end tõbisena tundma hakkab või testi tegema jõuab, ennustab reoveeproov haiguspuhangu tulekut mõnevõrra varem. Näitab ka selle kulgu ja ulatust, sest kõik need, kelle organismis koroonaviirus end mõneks ajaks sisse on seadnud, ei tunne end ju piisavalt halvasti, et ennast nakkusohtlikuks pidada.