Eestis räägitakse viimasel ajal aina enam kliimaneutraalsuse saavutamisest ja rohepöördest, pillutakse entusiastlikke loosungeid ning soovitakse vähemasti sõnades sammuda «maailma päästmise» esirinnas. Sootuks vähem on nende näivalt õilsate eesmärkide seadmise kõrval kuulda, millised on tegelikud plaanid Eesti energeetikasektori ökoloogilise jalajälje vähendamiseks nii, et me ei peaks hurraa-aktivismi tulemusel oma elustandardit oluliselt madalamaks seadma.