SARS-CoV-2 pidurdamatu levik meie planeedil on muutnud kõigi elu väga oluliselt. On toimunud põhimõttelised muutused miljonite inimeste elukorralduses, on toimunud kardinaalsed nihked suhtumises tulevikku, ühiskonna arenguperspektiividesse, ümbritsevasse keskkonda ja uutesse tehnoloogiatesse. On esile kerkinud inimloomuse väga erinevad tahud, on tekkinud rida põhjendamatute uskumuste voogusid, tulnud on uued tõekuulutajad, uued pessimistide ja optimistide kogukonnad, kes samas oma veendumuste tagapõhjast isegi päris hästi ei saa aru.

Kõigele sellele vaatamata on tekkinud olukord, et teadusesse on hakatud suhtuma palju suurema usaldusega, kui see oli aasta-paari eest. Vaevalt on selle ainsaks põhjuseks teadlaste lähenemine ühiskonna kõige erinevamatele kihtidele, nende suurenenud valmisolek seletada lihtkeelselt ümber neid protsesse ja saavutusi, mis on otseselt teadusuuringutega seotud. Ju on inimkond kõigis oma osades hakanud aru saama, et vaid teaduspõhine praktiline tegevus garanteerib meile jätkusuutliku arengu ja viib kriisiolukordades võimalike optimaalsete lahendusteni.