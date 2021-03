Headel aegadel rahvaraamatukogude võimestamise mahamagamine maksab nüüd kriisiolukorras valusalt kätte, nõustuvad raamatukoguhoidjad Tiina Tambaumi artikli «Digiriik on omadega pigis» argumentidega. Nad on aastaid otsustajatele selgitanud rahvaraamatukogude potentsiaali olemaks e-riigi digimentorid. Kogu riiki kattev rahvaraamatukoguvõrk tagaks kõigile elanikele jätkusuutliku, igapäevase ja professionaalse digitoe kättesaadavuse. Rahvaraamatukogul on madal sisenemislävi, raamatukokku on igaüks oodatud ning nõustamisi tehakse abi küsijatele tasuta ja lähtuvalt igaühe vajadustest. Inimesed on harjunud raamatukogus käima ja nad teavad, et kohalikust raamatukogust saab nõu ja abi, ning seda vajadusel korduvalt. Olemasolev võrgustik võimaldaks üleriigiliste koolitusprogrammide kaudu raamatukoguhoidjate digiteadmiste kaasajastamist korraldada pidevalt ja efektiivselt.