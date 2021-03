Režissöör ­Marianne Kõrver on teinud uue dokumentaalfilmi «Olev ­Subbi. Elu kuues ­peatükis», mille objektiks on teadagi kes. Film on lahendatud valdavalt «rääkivate peade» stiilis ning annab hea ülevaate maalikunstniku loomingust ja elust – ­Subbi fenomeni avavad üsnagi erinevate põlvkondade kunsti- ja kultuuriinimesed. Dokumentaalfilm esilinastub homme ERRis. Kõrver räägib, mis teda Subbi puhul köitis.