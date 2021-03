Puuetega inimeste koda on aastaid hoidnud protsessil tihedalt silma peal. Kolm aastat tagasi panime lauale neli peamist lahendamata probleemi, millest kaks on nüüdseks lahendatud. Õiguskantslerile on antud konventsiooni täitmise järelevalvaja roll ning puuetega laste toetused on oluliselt tõusnud.