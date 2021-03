Anu Põdra seebi-skulptuurist sai esimene Eesti taies Tate’i muuseumi kogus

Anu Põder, «Keeled» (1998). Anu Põdra ülevaatenäitusel «Haprus on vaprus» Kumus 2017. FOTO: Hedi Jaanisoo. Eesti kunstimuuseumi loal

Skulptor Anu Põdra seebist installatsioon «Keeled (aktiveeritud versioon)» (1998) osteti maineka moodsa kunsti ­muuseumi Tate kunstikogusse. See on ühtlasi esimene Eesti kunstniku teos Suurbritannias asuva Tate’i kollektsioonis. Teose ost on järg Tate Moderni kuraatorite süsteemsele uurimistööle, mis algas II maailmasõja järgse Eesti kunsti kaardistamisest ja mille käigus kohtuti Eesti kunstnike ja kunstiteadlastega.