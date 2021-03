Välismaa lühiuudised

Ühendkuningriik tahab suurendada tuumarelvavarusid

Ühendkuningriik (ÜK) teatas plaanist suurendada oma tuumarelvavarusid. Valitsuse kaitse-, julgeoleku- ja välispoliitika raportis öeldakse, et esilekerkivad ohud ei võimalda enam kinni pidada lubadusest tuumalõhkepeade arvu kärpida. «ÜK liigub tuumarelvavarude üldisele tasemele, milleks on mitte rohkem kui 260 tuumalõhkepead,» kirjutati raportis. Praegu on ÜK-l 180 tuumalõhkepead. «2010. aastal teatas valitsus kavatsusest vähendada tuumavõimet 20. aastate keskpaigaks 225-lt 180 tuumalõhkepeale . Kuid muutuvat julgeolekukeskkonda ja laiemat .... ohtude spektrit arvestades ei saa see jätkuda» põhjendati raportis. AFP/BNS