Hiina ja Venemaa on käed löönud Kuu asjus

BBC annab teada, et Vene kosmosagentuur Roskosmos on oma Hiina sõsarasutusega kokku leppinud ühistegevuse Kuu pinnal ja orbiidil uurimisjaamade loomise. Kokkulepe on sõlmitud 9. märtsil ning selles öeldakse, et loodavad jaamad tehakse kättesaadavaks ka teistele riikidele.