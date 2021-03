Eksperdikomisjon otsustas Eestis AstraZeneca kasutamisega jätkata

​Immunoprofülaktika eksperdikomisjoni kuuluv viroloogiaprofessor Irja Lutsar oli aga seisukohal, et Eesti praeguses epidemioloogilises olukorras ei tohi vaktsineerimist AstraZenecaga peatada. Ka ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs lausus, et riigid kaaluvad, milline taktika teeb kõige vähem kahju, kuna epidemioloogiline olukord, teiste vaktsiinide kättesaadavus ja see, kuhu on juba eakate vaktsineerimisega jõutud, erinevad riigiti. Lutsar viitas, et Suurbritannias on AstraZenecaga tehtud juba ligi 20 miljonit süsti ja andmed ei kinnita, et tromboosi esineks rohkem tavaolukorras oodatust. Komisjon otsustas, et kui neljapäeval peaks Euroopa ravimiameti kirjalik raport andma alust teistsugusteks soovitusteks, siis seda arutatakse.