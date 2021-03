Juhtum on tõstatanud taas päevakorda teema, kas seksuaalelu vanuse alampiiri, mis Eestis on 14, tuleks tõsta. Justiitsminister Maris Lauri lubas Postimehe otsestuudios, et seadus läheb kindlasti ümberhindamisele, kuid sellega tuleks tegeleda põhjalikult ja n-ö aeglaselt kiirustades. «See tahe on meil täiesti kindlalt olemas,» selgitas minister, kuid lisas, et pelgalt seadusemuudatus üksi koledaid juhtumeid ära ei hoia.