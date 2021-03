Koroonaviiruse tõttu satub haiglasse aina enam noori

Tellijale

Praeguseks on piirangute mõju viinud alla haiglaravile sattujate arvu prognoosi, mis näeb nüüd ette kuni tuhande patsiendi haiglasse sattumist.

​Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule selgitas Postimehele, et veebruarikuus muutus haigus tunduvalt agressiivsemaks ning nüüdseks on koroonapatsiente pea igas vanuses. «Ka nooremaid inimesi tuleb haiglasse rohkem ja nad on väga agressiivse haigusega,» selgitas Sule. Ta lisas, et ka lapsi on võrreldes eelmise kevadega rohkem Covidi tõttu haiglaravi vajanud. «Õnneks nad põevad kergemalt esimest faasi,» lausus Sule. Praegu on kuni nelja-aastaseid lapsi haiglates ravil kaks, 5–9-aastaseid samuti kaks, ja kaks 10–14-aastast.

Sule tõi teatava ettevaatlikkusega välja, et eelmise nädala haiglapatsientide noorenemine pidurdus. «Enam ei olnud keskmine vanus nooremaks kukkunud, kuid see võib muutuda,» märkis Sule. Ta viitas Briti tüvele, mis nakkab kiiremini ning haigus kulgeb agressiivsemalt. See tähendab, et haigestumine on tõsisema vormiga. «Haiglaravi vajavate inimeste arvu tõus ei olnud mitte ääretult kiire, vaid ka paralleelselt keeruline ning raskete haigusjuhtudega,» lausus Sule.