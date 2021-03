Kas vihm sulatab lume?

Vahest kõige vastuolulisem teema on lumi vs. vihm: kas vihm aitab sulamisele kaasa või mitte? Üllataval kombel polegi vihm oluline lumesulataja, sest kui sulaga sajab vihma, on selle temperatuur peaaegu 0 °C. Peale selle ei ole vihmasadu kuigi intensiivne (nagu suvine hoogvihm), mistõttu üleantav soojushulk on väga väike. Kui vihma temperatuur on ­juba paar kraadi üle nulli ja seda sajab ohtralt, siis on muidugi teine lugu, aga ­seda juhtub kevadtalvisel ajal harva. Tegelikult on ikka soe õhk see, mis paneb lume sulama. Kui sooja õhumassi korral sajab ka vihma, st kaks asjaolu langevad kokku, siis arvatakse, et vihm põhjustab sulamise. Tegelikult jällegi on pearoll soojal õhul, kuna vihma üleantav soojushulk on tavaliselt väga väike.