Linnugripp ja piirangud muudavad jaanalinnufarmeri murelikuks

Imaveres Sassi talu jaanalinnufarmis oleks talvine aeg peremees Innar Rohtsalu sõnul nii ehk naa vaikne, seda ka koroonapiiranguteta. „Peale jaanalinnumunade müügi me praegu midagi ei paku. Talvel me turismiga ei tegele,” sõnas ta.

Praegu linnugripi tõttu kehtiv lindude väljas hoidmise piirang teeb aga Rohtsalu jutu järgi murelikuks, sest farmis kasvab peale jaanalindude, kes tegelikult polegi linnud, vaid ametlikult ikkagi ulukid, veel palju linde, nagu näiteks faasanid ja kroonkured, keda linnugripp võiks ohustada. Samuti on troopikamajas papagoid.

Kui maikuu on farmi jaoks juba enamasti tihe külastusaeg, siis mullu kevadel jäid kõik kooliekskursioonid ja külastusgrupid piirangute tõttu tulemata. „Me ei tea, mida see kevad toob, seda on raske ennustada. Üks maikuu on nii läinud, et polnud ühtki külastajat,” sõnas ta.

Maiks peaks läbi olema ka rändeaeg, mistõttu võib loota, et selleks ajaks lubatakse linde taas õue lasta, et kõige magusamatel turismikuudel juunis ja juulis saaks soovijatele neid tutvustada.

Praegu ongi talu põhirõhk munadel, mis on suurematest poodidest müügil Rimides ja Stockmannis. Samuti küsitakse neid peremehe ütlust mööda palju Imaveres Tikupoisi restorani juures Alexela tanklapoes. „Kui aga inimesi on poodides vähem, mõjutab see ka meid. Munadepühade lähenedes ehk on sagimist rohkem,” sõnas ta.