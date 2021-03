Mikroürtide kasvataja: kümne aasta töö kipub lörri minema

Lootuses midagi müüa, et saaks hoitud töökohad ja täidetud võetud kohustused, töötati ka sel talvel. „Just nüüd, kui oleks võinud loota, et ­kulutusi on võimalik tagasi ­hakata teenima, tuli uus sulgemine,” sõnas Soopere.

Luxvegi turg on HoReCa sektor ja ümberkorraldusi pole võimalik kiiresti teha. Küll on aga Luxveg hakanud kasvatama taimi, mis võiks huvi pakkuda ka tavakliendile. Luminori projekti toel uuendati nende e-poodi ja avatud on aiandipoodki. „Viimane nädal on kenasti ostetud e-poest just meie maitsetaimede kaste, mille ekstra välja mõtlesime, samuti salatisegusid,” sõnas Soopere, et e-pood on väikene lootuskiir, sest kasvuhooned on täis maitse- ja salatitaimi, kes ootavad ostjaid.