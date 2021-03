Puukoolid avavad uksed, matku korraldada ei tohi

Seedri puukooli peremees Elmar Zimmer rääkis, et mullu kevadel olid nad tavatus olukorras väga ettevaatlikud ja otsustasid kliente puukooli territooriumile mitte lasta ning müüsid taimi väravas, aga tänavu on plaan selline, et kui nad aprillis istikud välialale toovad, siis ­lubavad kliendid ka müügiplatsile ise taimi valima.

Hoopis segasem seis on praegu aga veel laatadega. Esialgu küll suuremad laadad registreerivad kauplejaid, aga siiski pole täit kindlust, et need toimuvad. „Loodame, et ikka toimuvad,” sõnas Zimmer. „Ja kui ka ei toimu, siis turu peal värskes õhus on ikka lubatud müüa.”