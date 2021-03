Puhketalu perenaine: kulud on, aga tulusid mitte ja toetust ka ei saa

Läinud nädalavahetuselgi pidi maja täis tulema, aga kõik öeldi üles. Õnneks on mõned broneeringud asemele tulnud.

Natuke on leevendust pakkunud talvine ilm ja lähedal asuvate Haanja ja Kütioru suusakeskuste külastajad, kes on tulnud Hämsaarele ööbima ning saavad soovi korral tubadesse toitlustust.

Talu hoovis asuvas Hämsa kõrtsis on lubatud vaid kaasamüük. „Oleme Võru linnast siiski mõned kilomeetrid ­eemal, juhuslikke kliente meile ei satu,” on ettevõtte oma­nike arvamus. Samal ajal on väga kõrgelt hinnatud Hämsa kõrtsi suitsulihatooted, mida ise kohapeal valmistatakse – BBQ-suitsulihatooted, millel on Uma Meki märgis. Neil on püsiklientuur ja neid saab tellida ka Hämsa e-poe vahendusel. Tehakse ka erinevaid vaagnaid, küpsetatakse leiba, kuid nendegi puhul võiks tellimusi olla rohkem.

Aasta algus oli aga vägagi töine. „Ei meenugi teist sellist,” on pererahvas ühest suust nõus. Lihtsalt tundus, et inimesed olid siis igasugustest piirangutest väsinud. Samal ajal hoidsid kõik kenasti distantsi, koos oldi vaid oma ­pere või seltskonnaga, kes puutuvad niikuinii lähedalt kokku. Külalised leppisid omavahel ka ajaliselt kokku, et ei satuks kõrtsituppa ühel ajal einestama. Hämsa pererahva hinnangul on toidukohtades hügieeninõuded kõrged ja kui distantsi hoida, on nakkuse levik ebatõenäoline.