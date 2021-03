Kuidas valida koduaeda sobivat kasvuhoonet?

Nagu igal muul ostul tasub ­läbi mõelda, mida oma raha eest tahate saada. Kasvuhoonetel kasutatakse erinevaid materjale. Osaühingu Horticom aiandustehnika projektijuht Mart Kangur soovitas alumiiniumkarkassi. „See on suhteliselt tugev ega roosteta. Raudraame on vaja töödelda rooste vastu ja värvida, seega mõne aja tagant uuesti hooldada. Kodune väike kasvuhoone võib ju puidustki olla, aga puit kipub aastatega kõdunema. Samuti võtab puit ära rohkem valgust, sest karkass on jämedam.” Osaühingu Hambruk juht Vassili Bazarov kinnitas aga, et nende valikust on kõige populaarsemad hoopis tsingitud ­terasraamiga kasvuhooned.