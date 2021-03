Nõuandeid tomatite ettekasvatamiseks

Üle 100 sordi tundub tohutu kogus, aga Kaire räägib, et kõik seemned pole tänavu soetatud, vaid osa juba mitme aasta eest ning kuna aegumistähtaeg lähenemas, said need nüüd kasvama pandud. Osa seemneid on tal endakasvatatud viljadest võetud – kui pole tegu F1 sordiga, tasub maitsvamate viljade seemneid ise korjata küll. Osa seemneid on teiste tomatikollektsionääridega vahetatud ja on ka uusi sorte, mis eri riikide veebipoodidest tellitud.