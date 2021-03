Kütteks mineval hakkpuidul võib olla tulusamaid kasutusalasid

Paradoksaalsel kombel on küttepuidu hind sel talvel pidevalt langenud. Langus on kestnud läinud aasta juulikuust – 2020. aasta juunis oli küttepuidu keskmine lõpplao hind 27 €/tm, tänavu veebruari lõpus vaid 23,7 €/tm. Aastaga on küttepuu hind metsaspetsialisti Heiki Hepneri andmetel kukkunud 14,2%. See paneb metsaomaniku vähem raiuma, hakkpuitu tootvad ettevõtted aga peavad mõnest koostootmisjaamast saadavat kahjumit klattima millegi muu arvelt.

Kehv hind paneb susserdama

Combiwood grupi ettevõtete juhatuse liige Virko Lepmets tõdes, et pelletihinnad on maas ja seetõttu püsib ka küttepuu odav. Tavaliselt on pelletil korrelatsioon nafta hinnaga, mis oli rekordmadal. Nüüd, kui nafta on kiiresti kallinenud, viib see tõenäoliselt ka pelleti hinna kaasa, uskus Lepmets. Muidugi pelleti laovarud on suured ja peavad enne vähenema, kui hinnatõus turul mõjule pääseb, lisas ta.