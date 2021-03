Toidupoodide hinnakäärid annavad teravamalt tunda

Märtsikuisest ostukorvi hinnavõrdlusest selgub, et kalleim kauplusekett on konkurentsitult Selver. FOTO: Elmo Riig

Märtsikuisest ostukorvi hinnavõrdlusest selgub, et kalleim kauplusekett on konkurentsitult Selver. Viimase poole aasta jooksul on soodsaima toidupoe tiitel kuulunud Grossi Toidukaupadele, kuid märtsis on paarikümnesendine hinnaerinevus võidu toonud Prismale.