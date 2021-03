Mihkel Laan: (eba)õiglasest äraminekust õiglase üleminekuni?

Õiglane äraminek

Viimased 30 aastat on Ida-Virumaad iseloomustanud äraminek. 220 000 elanikust on alles veidi üle 130 000. Vahe on Tartu linna jagu. Ühelt poolt on see loomulik ja mõistetav. Forsseeritud suurtööstus, mida toetas massiline sisseränne, ei saanudki olla kestlik. Nagu ei olnud seda meie õnneks ka Nõukogude Liit. Nii oli Ida-Virumaa kiires ärakukkumises 1990ndatel kindlasti ka positiivset: õhk läks puhtamaks ning paljuski lahkusid ju need, kes siia päriselt ei kuulunud. Teisalt on küsimus, millise ajani on võimalik väita, et aset leidnud protsess on «õiglane äraminek» ehk loomulik kohandumine ja kust hakkab ebaõiglus. Kas Eesti riigi vaates on regionaalpoliitiliselt tehtud kõik, et algsest õiglasest äraminekust ei saaks ebaõiglane äraminek (loe: tasakaalustamata ning sotsiaalmajanduslikke probleeme tekitav kiire kahanemine)?