Küberkaitse on märksõna, mis on muutunud oluliseks mitte ainult IT-valdkonnas, vaid ühiskonnas tervikuna. Kaitsevägi ei ole siinkohal erand. Viimastel aastatel räägitakse järjest enam küberajateenistusest ja sellest, kuidas on võimalik riiki teenida arvutiekraani taga, täites ülesandeid, mis on vähemalt sama olulised kui relv käes vastase tankide hävitamine.