Viirusepiirangud kultuuris: me ei tea, millal tulevik uuesti algab

Tõsi, online-üritusi toimub parajal määral, tehnilised vahendid on professionaalsemad ja paremad, näiteks rahvusorkester ERSO saab isegi anda online-kontserte, olles aastaga välja töötanud suurepärase oma netitelevisiooni ERSO TV, Tallinna Kunstihoone väga kvaliteetsed virtuaaltuurid on teinud näitused kättesaadavaks üle maailma. Konverentsid, õpitoad ja koosolekud Zoomi programmis on saanud igapäevaelu osaks. Sellegipoolest on praegune surutis raskem ja meeleolu murelikum.