Tallinna vanalinn on väärikas, väärtuslik ja meie kõigi oma. Elanike, ettevõtjate ja omavalitsuse kõrval on vanalinna puhul kaalukas sõna sekka öelda ka ajaloolastel ja Eesti ülejäänud elanikel. Reeglid, kuidas vanalinna säilitada ja siin tegutseda, on arenenud koos vabaduse ja turumajandusega. Nende üle on praegu, mil ettevõtlus vanalinnas on suuresti pausil, harukordne võimalus järele mõelda ja vajadusel suunda korrigeerida. Hillar Lauri tegi ära üldsõnalise avangu.