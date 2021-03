Välismaa lühiuudised

Venemaa keelustab karmimalt sõjaveteranide solvamise

Vene riigiduuma kiitis eile heaks eelnõu, millega Teise maailmasõja veteranide solvamine võib tuua kaasa kuni viie aasta pikkuse vangistuse. Vene riigiduuma teatas eile, et suurendas karistusi natsismi õigustamise eest ja kehtestas karistused teadlikult valeinformatsiooni levitamise eest Teise maailmasõja veteranide kohta. Riigiduuma teatel võrdsustatakse Teise maailmasõja veteranide solvamine nüüdsest «natsismi rehabiliteerimisega». Kuritegu on karistatav kuni kolme miljoni rubla (34 000 eurot) suuruse trahviga või kolme aasta pikkuse vangistusega. Veteranide au avalik solvamine ja sümbolite rüvetamine, samuti üheselt mõistetava lugupidamatuse ülesnäitamine Venemaa sõjalise triumfi suhtes on karistatav kui viie miljoni rubla (56 000 eurot) suuruse trahvi või viie aasta pikkuse vangistusega. Natsismi õigustamine, mis oli varem keelatud ametnikele ja meediale, on nüüdsest keelatud kõigile internetikasutajatele. Selle eest ähvardab kuni viieaastane vanglakaristus. Seaduse peab heaks kiitma ka parlamendi ülemkoda, enne kui see läheb allkirjastamiseks presidendile. AFP/BNS