Erkki Laugus nentis, et kuigi Kaubamaja on sama hästi kui tühi – avatud on vaid toiduosakond –, käib ettevõttes töö edasi. «Majas toimetab väga suur osa meie töötajatest ja olukord on hoopis teiselaadne. Me korjame sealt tooteid, suuname neid oma e-poe komplekteerimislattu ja saadame klientidele, kes on e-poest tellimusi teinud,» kinnitas Laugus.