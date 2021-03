Läinud aasta oktoobri alguses allkirjastasid kolm maailma tippteadlast Great Barringtoni deklaratsiooni, millega on tänaseks liitunud enam kui kolmteist tuhat teadlast ja üle neljakümne tuhande meediku. Deklaratsiooni eestikeelne täistekst on allkirjastamiseks kättesaadav siin .

Deklaratsiooni põhiseisukohad on lihtsad ja selged. Koroonaviirust ei ole võimalik hävitada ega kontrolli alla saada. Pandeemia hääbub siis, kui ühiskonnas on tekkinud immuunsus, see tähendab, et mingi hulk inimesi on selle haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud. Pole võimalik ega ka põhjendatud ühiskonda niikaua täielikult suletuna hoida, kuni vaktsiin kõikide inimesteni jõuab. Kui suur peab olema läbipõdenute või vaktsineeritute arv, pole täpselt teada. Eri teadlased pakuvad vahemikke paari­kümnest kaheksakümne protsendini. Tõenäoliselt jääb tõde kuskile keskele ja pandeemia peatamiseks populatsioonis piisab sellest, kui pooled täiskasvanutest on kas viirust põdenud või vaktsineeritud.