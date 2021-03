Turistide kadudes asendus borš Vietnamis jälle pho’ga

Elu Vietnamis on muutunud rahulikumaks ning linnake, mis enne pulbitses turistidest ja reisibussidest, on mõnusam ja vaiksem. Üle sõidutee minnes ei tõuse pulss lakke, sest liiklus on mitu korda hõredam. Päike paistab, sinine meri on laevadest tühi ja pilvitus taevas ei lenda lennukeid. Vaatame hirmuga Eestis toimuvat ja oleme õnnelikud, et elame nii turvalises riigis. Jah, paljud peavad kannatama, veetma nädalaid karantiinilaagris nagu vangis, kuid see tähendab, et ülejäänud riik toimib normaalselt. Kui kuskil on linn, küla või tänav kinni pandud, jätkavad kõik muud piirkonnad samas oma tavapärast elu. Siinne majandus kasvas 2020. aastal paar protsenti, sest maailm vajab endiselt riisi ja kohvi.