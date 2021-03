Algklassid koduõppel: lapsed tuppa, tunnid algavad!

Esmaspäeval helistas murelik pereisa, kelle teises klassis õppivat poega ähvardab taas nädal aega videotunde. Poiss on muidu tubli ja õpihimuline, samas ka emotsionaalne ega püsi kaua paigal. Selleks et õpihimu ja positiivne suhe kooliga püsiks, tuleb midagi ette võtta. Lapsevanem ei teadnud, kas probleem on ainult nende perel või on see üldisem. Hakkasin uurima, sest sarnases olukorras on praegu küllap kümned tuhanded Eesti pered.