Kui kaugele on Euroopa Komisjon jõudnud nõndanimetatud vaktsineerimispassi ettepanekuga?

Euroopa Komisjon esitleb täna (eile – toim) digitaalse rohelise tõendi ettepanekut. Edasi tuleb loota, et liikmesriigid ja Euroopa Parlament arutavad selle kiiresti läbi ja kiidavad heaks. Lühidalt on ettepaneku mõte selles, et oleks digitaalne pass, mida peab saama ka välja printida. Sertifikaat tõendab inimese vaktsineeritust Covid-19 vaktsiiniga, mis on saanud Euroopa ravimiameti heakskiidu. Lisaks jääb veel kaks võimalust: tõendile saab märkida, kas inimene on hiljuti testitud või on Covid-19 läbi põdenud. Tõend peab olema kõikide liikmesriikide poolt tunnustatav. Jätkuvalt jääb liikmesriikidele otsustamisruum selles, milliseid hüvesid see sertifikaat täpsemalt pakub. Kedagi ei tohiks selle sertifikaadi alusel diskrimineerida, aga seda Euroopa Komisjon reguleerida ei saa.

Ega ei teki ohtu, et näiteks ilma immuniseerimispassita enam lennata ei saa?

Ma arvan, et tänane süsteem jääb alles. Kui tõendit ei ole, siis on olenevalt sihtriigi nõuetest vajalik testimine ja isolatsioon. Päris nii see kindlasti ei lähe, et kui tõendit ei ole, siis tuleb lihtsalt kodus istuda. Pigem annab roheline tõend lisavõimalusi, näiteks reisimisel. Rohelise tõendi kasutusvõimalused olenevad ka ettevõtetest ja sellest, kuhu jõuame globaalselt. Eesti veab koos Maailma Terviseorganisatsiooniga globaalse digitaalse tervishoiutõendi projekti, ennekõike just tehnilise lahenduse poolt.

Näiteks Iisraelis on sarnane roheline pass juba käibel ja seal ei saa ilma selleta vist isegi restorani minna.