Niikaua kui see võime olemas, on ka haiguse levik kontrolli all. See on õnnestunud näiteks Jaapanis, valdavalt traditsioonide ja kommete tõttu. Praegu on Jaapanis saja tuhande elaniku kohta alla ühe aktiivse Covidi-juhtumi päevas ning Eestis on see näitaja 109.