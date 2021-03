Maarja Vaino: meie esimesed triibulised

«Triibulised nimekirjad» on Eestis jutuks olnud pikemat aega, samuti see, et poliitikasse oleks vaja rohkem naisi. Nüüd on meie esimesed triibulised käes. Ja nagu Eduard Vilde jutustuses «Minu esimesed triibulised», tuleb ka meil möönda, et natuke valus on. Mitte sellepärast, et nimekirjas on võrdselt mehi ja naisi, vaid sellepärast, et võtmepositsioonil olevate naisministritega seotud kuvand ei ole just kõige parem. Kuidagi on juhtunud nii, et peaminister ja mõnedki teised naisministrid on osutunud kiiret tegutsemist nõudvas kriisiolukorras pigem negatiivsete naisstereotüüpide näiteks: silma torkab otsustusvõimetus, püüdlik soov meeldida (ennekõike väljendub see Euroopa Komisjoni regulatsioonide üliagaras järgimises), ebakindel suhtlusstiil jm. Abitus on silma torganud ka meie lähimatele naabritele, sest nii Läti kui ka Soome on pakkunud oma abikätt Eestis valitseva kriisiga toime tulemiseks.