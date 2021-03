Või meenutagem siinkohal kas või seda, mida on öelnud Püha Augustinus (354 pKr – 430 pKr), üks esimesi aja ning igaviku üle mõtisklejaid, kellele aeg on üksnes üleminek ühest olematusest teise: «Minevikku ju enam pole ja tulevikku veel ei ole. Ärgem seega öelgem: Pikk on; vaid öelgem mineviku kohta: Oli pikk; ja tuleviku kohta: Saab olema pikk.» Nemad on siis Juhan Liivi moraalse manitsusena kõlava tõdemuse väga kauged eelkäijad. Aga tähelepanu väärib ja järgneva arutlusega seostub George Orwelli (1903–1950) romaanis «1984» Partei loosungina esitletud süllogism: «Kes valitseb minevikku, see valitseb tulevikku; kes valitseb olevikku, see valitseb minevikku» (LR, 1990, lk 169).