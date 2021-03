Andrus Karnau: mitu presidenti

Eesti riigipea valimiste süsteem on paraku selline, et Kadrioru lossi tõsimeeli pürgiv inimene peab oma sihti viimase hetkeni salajas hoidma. Presidendiks pürgijaile pole ette nähtud väitluste ega kampaania aega. Liig vara oma soovist märku andev inimene riskib enda rumalaks tegemisega, kui parteisid tema selja taha ei tule. Aga riigipeakandidaadid annavad endast märku igal sammul. Piltlikult öeldes on nii mõnedki avaliku elu tegelased endale väärikama oleku nimel vestiga ülikonna hankinud.