Rein Lang: ABS, efektiivne pidur

Tellijale

Jutt ei ole mitte auto piduritest, vaid riigi administratiiv-bürokraatlikust süsteemist, edaspidi ABS. Sellest, mis pidurdab elu.

Nõukogude Liit ei varisenud kokku mitte ainult seepärast, et Marx eksis või keegi suurest punasest asjast valesti aru sai. Lihtsalt ABS jõudis oma arengus punkti, kus loodusseadused tegid oma töö. Eesti liigub minu arvates praegu ­samas suunas: ABS on hakanud sööma oma saba. Meie ees on sama reha.

Meil on käepärast kaks suurepärast ABSi toimimise näidet: vaktsineerimise korraldamine ja pakendiringlus. Mõlema puhul korraldab ABS etendust, kus suhtekorraldajate leegioni abiga üritatakse meid veenda, et õnn on õuele teel.