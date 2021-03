Baltpool – Euroopas ainulaadne rahvusvaheline energiabörs

Veel 24 miljonit samasugust puutükki ja saategi osaleda Baltpooli biojäätmete- ja energiabörsil. 70 MWh on minimaalne kauplemiskogus. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Puidujäätmetest ning puidust tehtud kütustestki on saanud kaup. Kui on kaup, siis saab olla ka börs, kus sellega kaubeldakse. Baltpool on Leedus, Lätis, Eestis, Poolas, Taanis, Soomes ja Rootsis toimiv biokütusebörs, millel osalejaid praegu 435. Mullu tehti sellel Leedu ettevõtete asutatud börsil ühtekokku 5629 tehingut ja müüdi 5,4 teravatt-tunni ulatuses biokütuseid, börsi käibeks kujunes 54,9 miljonit eurot, mis teeb keskmiseks megavatt-tunni hinnaks 10,2 eurot.