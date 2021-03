Kuigi paarkümmend Pariisi päästetöötajat olid korduvalt seksuaalvahekorras depressiooni all kannatava lapsega, said neist süüdistuse tema kuritarvitamises vaid kolm ning üleeile lükkas Prantsusmaa kõrgeim kohus tagasi ka ohvri ja tema ema taotluse muuta see vägistamissüüdistuseks.