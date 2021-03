Välismaa lühiuudised

Armeenias tulevad ennetähtaegsed valimised

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kuulutas poliitilise kriisi lahendamiseks välja ennetähtaegsed valimised, mis peetakse 20. juunil, lisades, et otsus langetati läbirääkimistes opositsiooni ja presidendiga. «Ennetähtaegsed parlamendivalimised on parim viis praegusest sisepoliitilisest olukorrast väljumiseks,» kirjutas ta. Samas keeldus Pašinjan eile täitmast kohtu otsust, mille järgi pidi ta ametist vabastatud armeeülema tagasi ametisse määrama. Pašinjan tagandas ametist peastaabi ülema Onik Gasparjani veebruaris, süüdistades teda riigipöördekatses, kui ta oli kutsunud Pašinjani tagasi astuma. Kohus otsustas teisipäeval, et Gasparjan tuleb ajutiselt tagasi ametisse määrata, kuni langetatakse lõplik otsus tema ametist vabastamise vastase kaebuse üle. Pašinjani büroo tõrjus otsust, väites, et Armeenia põhiseaduse järgi ei saa juriidilistel sammudel olla tagasiulatuvat mõju. Samuti öeldi, et uue peastaabi ülema määramise protsess juba käib. AFP/BNS