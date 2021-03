Suur ja Väike Koroonasaar

Kui vaadata arve, paistab olukord Saaremaal väga hull. «Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Saare maakonnas 1593,» vahendab terviseameti pressiesindaja Imre Kaas 17. märtsi statistikat. Jah, 1593 – seda on rohkem kui Eesti keskmine, Eesti aga hoiab juba paar päeva koroonanakatumuses enda käes Euroopa Liidu õõvastavat esikohta. Nakatumusnäitajad näivad halvemad kui mullu kevadel, mil Kuressaare koroonaplahvatusega seoses liiklus mandri ja Saaremaa vahel erakorraliselt peatati.

Ent Kuressaare haigla koroonaosakonna kohtadest on täis alla poole. Kohti oleks 42 koroonapatsiendile, ent neid on praegu ravil vaid 16, vähem kui möödunud nädalal. Isegi tipphetkel ei läinud haiglaravi vajajate arv üle 28. «Numbrite põhjal ootaksin, et iga päev tuleks kolm-neli patsienti haiglasse, aga näed, nad ei tule,» tõdeb Kuressaare haigla juhatuse liige Edward Laane. Ka muu plaanilise raviga on Kuressaare haiglas õnnestunud jätkata.