Jüri Ratas: ELi lipp taas valgesse saali

Teie poliitiline karjäär on olnud kirev: Tallinna linnapea, Eesti peaminister, endiselt Keskerakonna juht. Mida tähendab teile riigikogu esimehe koht?

Ma lähtun sellest, mis on põhiseaduses kirjas. Põhiseadus ütleb, et kõrgeima võimu kandja on rahvas ja inimesed valivad riigikogu. Eesti on parlamentaarne riik ja hästi oluline on põhiseaduse mõtet hoida. Riigikogu töö tähendab minu jaoks ka vajadust vaadata tulevikku: mis juhtub homme, viie ja kümne aasta pärast. Riigikogus on dokument (Eesti 2035), mis seda käsitleb. See on katusstrateegiaks kõikidele teistele arengukavadele.