Jaak Uibu: Reformierakonna sovetiaegne rahvastikukäsitlus

Üle-eelmisel kolmapäeval enne poolt kolme öösel jõudis riigikogu ette otsuse «rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine» muutmise (338 OE) esimene lugemine. Selle neutraalselt kõlava otsuse taga on tegelikult komisjoni kaotamine dubleerimise vähendamise ja majandusliku põhjenduse ettekäändel. Otsuse eelnõu pärineb Eesti Reformierakonnalt ja Eesti Keskerakonnalt. Et just Keskerakond selle komisjoni ellu kutsus, siis saaks Jüri Ratas kasutada Tarass Bulba sõnu koolilapse kirjandist: «Mina olen sinu sünnitanud, mina sinu ka tapan!»

Eelnõu kannab Mark Võrklaeva ja uurimise all oleva Mailis Repsi allkirju. Et majanduslik kokkuhoid on 50 000 eurot ja dubleerimine vältimatu, kuna rahvastikuküsimused on niikuinii valitsusorganite vahel jaotunud, siis on kaherealine seletuskiri primitiivne ja kohane vaid lõpetamata kooliharidusega isikutele. Kui Keskerakonna laps – rahvastikukriisi komisjon – ei täida vanemate ootusi, siis ei pea veel tema eluküünalt kustutama. Küll tuleb otsida põhjuseid komisjoni tegevuses, miks see ei täitnud riigikogu ootusi.

Omaette küsimus on, kuidas võib riigikogu liige, kes ametivandes on kinnitanud ustavust Eesti Vabariigile, minna ründama riigi peamist tunnust – rahvastikku. Või on tegemist riigireetmisega?