RMK plaanib raiuda üle Eesti tuntud puhkemetsi

Võru Kubija, Tartu maratoni rada, Kiidjärve, Kärdla linna ümbrus – kokku 29 rahva poolt armastatud puhkepiirkonna kohta saatis RMK välja kirja, et plaanib seal metsatöid, kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) kaardi ja üleskutse esitada 21 päeva jooksul ettepanekuid.

Kus, kui palju ja kunas RMK neil KAH-aladel metsa maha võtta soovib, kirjas ei ole. Ainukesed vihjed on «Pooled Kärdla lähiümbruse metsadest on vanad, mis annab võimaluse uue metsapõlve loomiseks», «71,3 protsenti (104 ha) Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala riigimetsadest on raieküpsed» jne.